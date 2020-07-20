شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. وزير الصحة ينعي المُسعف «هاني عيسى» بعد وفاته أثناء تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة المسعف بهيئة الهلال الأحمر هاني يوسف عيسى الذي توفي أثناء تأدية عمله صباح اليوم بالمدينة المنورة.

وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”: “أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى.. فقد عرف بإخلاصه وتفانيه في عمله”.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، قد كشف أمس تفاصيل تعرض أحد المسعفين لحادث أثناء مباشرته حادث آخر في طريق الهجرة مما أدى لوفاته.

وقال “السهلي” في بيان صحفي: إنه “ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر الأحد يفيدبوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة”. Advertisements

وأضاف: “على الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة تعرض أحد الزملاء لحادث دهس وتم نقله مباشرة للمستشفى.