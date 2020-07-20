شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات مستثناة من تحصيل ضريبة «القيمة المضافة» على عقارات الأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف دليل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد الذي أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل عن وجود 9 استثناءات من ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد بينما يوجد 3 منتجات لا تشمل تحصيل الضريبة.

وأشار الدليل بحسب “الوطن” إلى أن تأجير فيلا سكنية، أو تأجير غرفة أو شقة أو عمارة سكنية، أو تأجير مخزن أو مستودع معفى من ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت تلك الاستثناءات التسعة كالتالي: الاستثناء الأول من الضريبة يكون في بيع عقار سكني مستخدم من قبل البائع أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ثنى في الحالة الثانية نقل ملكية العقار في حالات تقسيم التركة بين الورثة، حيث يتم استثناء من دفع الضريبة لنقل ملكية العقار عند توزيع الورث بين مستحقيه وفقاً لحصصهم الشرعية بشرطين هما أن يكون نقل الملكية في حدود النصيب الشرعي للورثة وألا يكون قد سبق الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

وأما الاستثناء الثالث فتمثل في نقل ملكية العقار لوقف خيري أو لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

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وأوضحت الهيئة أنه في الحالة الرابعة يكون نقل ملكية العقار تنفيذياً لوصية شرعية موثقة مستثنى من الضريبة، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء ذلك العقار.

وأما الحالة الخامسة، فيستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار. وأوضحت أنه في الحالة السادسة يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان.

كما لفتت الهيئة للحالة السابعة التي تتمثل في نقل ملكية العقار من مالك العقار كفرد إلى نفسه كمالك مؤسسة فردية أو شركة شخص واحد، ويقصد بها استثناء العقار من الضريبة عند تصحيح وضع ملكية العقارات من خلال السماح بنقلها من الشخص لنفسه، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة التي تحملها عند شراء أو بناء العقار.

وفي الحالة الثامنة من الاستثناءات، أوضحت الهيئة أنه يستثنى نقل ملكية العقار من أمين حفظ نظامي إلى مالك العقار الأصلي أو إلى أمين حفظ نظامي آخر من الضريبة. وفي الحالة الأخيرة من الاستثناءات، جاءت بعد بيع عقار تجاري مؤجر ينطبق عليه نقل النشاط الاقتصادي (مثل المحلات والمتاجر) بين فرد وشخص مسجلين مسبقاً في ضريبة القيمة المضافة.

وبينت الهيئة أنه يستثنى من دفع ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد في الحالات السابقة، إلا أنه يتوجب على جميع الأفراد بما فيهم أصحاب الحالات المستثناة التسجيل في الخدمة، حيث لن تتم أي عملية إفراغ عقاري في كتابة العدل دون التسجيل.