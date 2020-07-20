دراسة: كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للبشر .. هذه المدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، خفضت متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء بمقدار عامين.



ووفقا لروسيا اليوم، قال باحثون من جامعة أوكسفورد، إن فيروس كورونا قد أعاد متوسط العمر المتوقع في بريطانيا إلى مستويات عام 2008، وفرض مزيدا من الأعباء على قطاع الصحة.

وأظهرت الدراسة، أن الوباء خفض العمر المتوقع للنساء من 83.5 عام في 2019 إلى 81.8 عام للواتي ولدن في النصف الأول من عام 2020، ومن 79.9 عام إلى 78 عاما للرجال.

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وتقول الدراسة: "لقد قدمنا تقديرات لمتوسط العمر المتوقع لعام 2019 والنصف الأول من عام 2020، والتي تبين أن متوسط العمر المتوقع انخفض بشكل مذهل بنحو 1.7 و 1.9 سنة للإناث والذكور على التوالي بين هذين العامين".

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واستخدمت الدراسة، التي تم نشرها على موقع ميدركيسف الأكاديمي، البيانات الرسمية للوفيات المسجلة لجميع الأسباب من مكاتب الإحصاء الوطنية منذ 2 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي سجلت فيه أول حالات كورونا في بريطانيا، وحتى نهاية يونيو.

ثم قارن فريق من الباحثين هذه البيانات بالاتجاهات السابقة، للنظر في زيادة أعداد الوفيات، ومتوسط العمر المتوقع لكل من الجنسين.