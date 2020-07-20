شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين ومغبر بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الأثنين، طقسا متنوعا، حيث تشهد السعودية، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، أما فى البحرين فشهدت طقسا حاراً مع بعض السحب .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب ورطب أحيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 20%، غروب الشمس فى 06:30 وشروقها فى 04:58

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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

واوضح المركز الوطنى للأرصاد -فى بيانه اليومى - ان الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية 20 - 30 تصل إلى 42 كم س أحياناً،و يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:19 و المد الثانى عند 00:45 و الجزر الأول عند الساعة 07:42 و الجزر الثانى عند الساعة 18:22.. و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 و المد الثانى عند الساعة 21:01 و الجزر الأول عند الساعة 15:50 و الجزر الثانى عند الساعة 03:52.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 45 33 70 25 دبى 44 34 55 20 الشارقة 44 32 60 25 عجمان 43 34 70 20 أم القيوين 44 33 75 20 رأس الخيمة 41 34 70 30 الفجيرة 39 32 75 35 العين 44 32 50 15 ليوا 47 32 65 15 الرويس 43 33 75 20 السلع 42 32 75 25 دلما 40 30 85 50 طنب الكبرى 38 32 80 40 طنب الصغرى 38 32 80 40 أبو موسى 38 32 80 40