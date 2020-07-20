شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للسعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودى، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى للسعودية أجلت بعد دخول الملك سلمان المستشفى.
وقال الأمير فيصل على تويتر، إنه ادراكا لأهمية هذه الزيارة وللرغبة فى نجاحها قررت القيادة السعودية بالتنسيق مع الأشقاء فى العراق تأجيل الزيارة.
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