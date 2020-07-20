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تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للسعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودى، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى للسعودية أجلت بعد دخول الملك سلمان المستشفى.

 

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وقال الأمير فيصل على تويتر، إنه ادراكا لأهمية هذه الزيارة وللرغبة فى نجاحها قررت القيادة بالتنسيق مع الأشقاء فى العراق تأجيل الزيارة.

 

 

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