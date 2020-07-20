شكرا لقرائتكم خبر عن لمن أراد أن يُضحي.. «الخثلان» يوضح حكم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلانرئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية أنه يجب على المسلم الذي نوى أن يُضحى عدم الأخذ من شعره و أظفاره خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

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وعبر مقطع فيديو نشره حساب “منارات الهدى” الدعوي بموقع تويتر، ذكر الشيخ “الخثلان” حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: “إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً”.

وأوضح “الخثلان” أن ظاهر النهي في الحديث يقتضي التحريم، فمن نوى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى تذبح أضحيته.

وتابع: “والمراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية، وليس من يذبح، فقد يدفع شخص ويذبح آخر، ولا يشمل الحديث المضحى عنهم على القول الراجح، لأن النبي ﷺ قال: “وأراد ان يُضحي” ولم يذكر المُضحى عنه، فالرجل في بيته إذا أراد أن يُضحي فهو المنوط به عدم الأخذ من شعره ولا من أظفاره، ويجوز لأهل بيته الأخذ من أظفارهم وشعورهم.