البترول المصرية تكشف عن محافظات المرحلة الأولى في مشروع تحويل السيارات للغاز

وأوضح الملا خلال جولة بالمركز المتكامل لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يوم الأحد، أن التوسع الكبير في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات سيكون له مردود إيجابي ملموس على الدولة والمواطن.

وأشار وزير البترول المصري في بيان نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع "فسبوك"، إلى أن برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق تقدما ملحوظا خلال العام المالي المنتهي، رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونوه الوزير المصري بأنه تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين) خلال العام بزيادة 25% عن العام المالي السابق، ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة.

Advertisements

وكشف الملا عن المحافظات التي تم إنشاء محطات تزويد السيارات بالغاز وهي "قنا وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والشرقية وبورسعيد والجيزة والقاهرة".

وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية تشارك في المبادرة القومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية لتحويل السيارات الأجرة والملاكي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (غاز/بنزين) وكذلك المركبات التى مر على تصنيعها 20 عام التي سيتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج في محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد - البحر الأحمر – الفيوم – السويس).