"سلامتك يا أبو فهد" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نقل الملك سلمان للمستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الإعلان عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المستشفى، تصدر "سلامتك يا أبوفهد" قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع "تويتر" فى السعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن الديوان الملكى، نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى فى الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة. وعقب الإعلان انهالت التدوينات على تويتر بالدعاء بالشفاء العاجل للملك سلمان، وقال حساب يحمل اسم صالح الشيخي: اللهم اشفى خادم الحرمين شفاء لا يغادر سقما سلامتك يا ابو فهد Advertisements

وتحت وسم سلامتك يا أبو فهد نشر حساب، على العبدلي: سلامتك يا أبو فهد سلامات الله يشفيك ويعافيك ويلبسك لباس الصحه والعافيه الله يطمن شعبك بشوفتك يا الغالى قلب أخضر .

وبعد وقت قصير صعد وسم "سلامتك يا أبوفهد" ليحتل قائمة الأعلى تدوينًا فى المملكة، بعد دقائق من صدور البيان بشأن صحة الملك سلمان.

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