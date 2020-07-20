شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت الكويت، ببرقيات تهان إلى رئيس دولة الإمارات وإلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وإلى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بنجاح إطلاق أول مسبار عربى لاستكشاف كوكب المريخ مشيدا وبهذا الإنجاز العلمى البارز وأعربت الكويت عن الفخر بما حققته الإمارات من إنجازات حضارية فى مختلف الميادين، بحسب صحيفة الأيام الكويتية .

وكانت الإمارات أطلقت أولى رحلاتها إلى المريخ فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين فى إطار حملة سريعة لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية والحد من الاعتماد على النفط.

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وأطلق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائى فى اليابان الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات(2158 بتوقيت جرينتش) فى رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.