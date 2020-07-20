شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر تمديد التأشيرات السارية والمنتهية لمدة 3 أشهر أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، عن إعادة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية لمدة 3 أشهر إضافية، وأوضحت، بأنه "سيتم تمديد التأشيرات تلقائيا من تاريخ 20 يوليو 2020"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة للزائرين لتعديل أوضاعهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم جراء فيروس كورونا".

ونوهت الجنسية والجوازات والإقامة، إلى أنه "على الزائرين الراغبين فى تمديد تأشيرة الزيارة لمدة أطول تمتد لما بعد 21 أكتوبر القادم، تقديم طلب لتجديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية".

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وأشارت إلى أن هذا يأتى تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الهادفة إلى توحيد الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا.