حلم المريخ يتحقق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخوانيج: ”الخليج 365”

وتحقق الحلم وحلّق «مسبار الأمل» نحو المريخ في يوم تاريخي من أيام دولة الإمارات حاملاً معه طموح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حلم منذ العام 1976 حين التقى مع خبراء وكالة «ناسا»، أن يأتي اليوم ويكون فيه أبناؤه قادرين على القيام بمثل هذه المهمة العلمية.

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكدا خلال لقائهما أمس الأول، أن هذا العمل يعد أضخم مبادرة استراتيجية وطنية علمية من نوعها أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن هذا الإنجاز واحد من أعظم إنجازات دولتنا.

بعد تخطيط وعمل على مدار 6 سنوات، وبعد انتظار وتحضيرات استمرت 12 ساعة للإطلاق المرتقب، وبعد عد تنازلي بالأحرف العربية (من عشرة إلى واحد)، انطلق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما في اليابان في موعده قرابة الساعة 1:58 فجراً بتوقيت الإمارات، ليحفر يوم الاثنين 20 يوليو 2020، مكانته في تاريخ الإمارات، إيذاناً بخطوة كبيرة تقود فيها دولة الإمارات الأمل العربي لغد مشرق، ولتفتح بوابة مرحلة جديدة من تاريخها كدولة ذات رؤية مستقبلية قائمة على العلم والعمل والتنمية الشاملة، في مهمتها الإنسانية نحو الكوكب الأحمر.

على مدى قرابة 30 دقيقة، حبست أنفاس أبناء الإمارات والعرب والمسلمين وكل متابع للحدث حتى ساعات الفجر الأولى، اخترق مسبار الأمل بسرعة 39 ألفاً و600 كم/الساعة، غلاف الأرض ليمخر عباب الفضاء الساكن. سرعة الإطلاق اللازمة لتحرير المسبار من الجاذبية الأرضية، تم خلالها انفصال المنصّات الصاروخية، ليتحرر المسبار في الفضاء في رحلته نحو الكوكب الأحمر، قبل فتح الألواح الشمسية ووصول أول إشارة بنجاح الساعة 3:04 فجراً. ووصفت شركة ميتسوبيشي الإطلاق بأنه كان رائعاً.