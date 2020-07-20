محمد بن زايد وسلطان والنعيمي وسعود بن صقر يهنؤون أمير الكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحته، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وتمنى سموه خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. سائلا المولى عز وجل أن يبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ووطنه وأمته.

من جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال هذا الاتصال الأخوي والذي يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الوالد الشيخ صباح الأحمد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، الحمد لله سعدت بالاطمئنان على صحته خلال اتصال هاتفي معه، ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويبقيه ذخراً لأهلنا في الكويت ووطنه وأمته، أدام الله للكويت الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الرشيدة»

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، بالمناسبة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تمنياته لأمير دولة الكويت بالشفاء العاجل داعياً الله العلي القدير أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية.وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيتي تهنئة إلى أخيهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالمناسبة.

وأعربا عن خالص تمنياتهما لأمير دولة الكويت بالشفاء العاجل، داعيين الله العلي القدير أن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة الكويت.وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أجرى عملیة جراحیة، صباح أمس الأحد، تكللت بالنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي الجراح، قوله: إن الأمیر الشیخ صباح الأحمد قد أجرى عملیة جراحیة، صباح أمس، تكللت، بفضل الله تعالى ومنته، بالتوفیق والنجاح، مبتھلین إلى الباري جل وعلا أن ینعم عليه بالشفاء العاجل، ویدیم علیه موفور الصحة وتمام العافیة، وأن یحفظه من كل مكروه.

(وام)