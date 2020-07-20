تحذير مصري ــ أردني من قتل «حل الدولتين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب برلمان جنوب إفريقيا عن قلقه حيال خطة لضم أجزاء من أراض فلسطينية، مشبهاً العملية ب«حقبة الفصل العنصري»، في وقت يقوم فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة الى كل من عمان ورام الله، وأكد العاهل الأردني رفض الضم ودعمه للشعب الفلسطيني، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات القمع واعتقلت محافظ القدس عدنان غيث من منزله في سلوان، وشنت حملة اعتقالات متفرقة في الضفة، وأصابت شابين بالرصاص في نابلس فيما أحرق المستوطنون أراضي زراعية جنوب المدينة.

وقالت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية في برلمان جنوب إفريقيا تاندي ماهامبيهلالا: «نتابع ما يجري في الضفة الغربية بمزيد من القلق وخاصة مقتل الأبرياء من الفلسطينيين ومنهم أطفال، ودعت الفلسطينين إلى «التزام الهدوء والصمود في وجه ذلك التحدي المزدوج، كورونا وخطة الضم، مؤكدة أن«بلادها تجدد دعمها لطموح الشعب الفلسطيني وآماله في إقامة دولة قابلة للحياة وتتعايش بسلام مع «إسرائيل».

وشددت على «أهمية التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية، وحل عاجل وعادل ومقبول ومستدام عبر مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وشبهت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية في البرلمان، خطة «إسرائيل» لضم أرض بالضفة الغربية بحكومة الفصل العنصري في بلادها عندما مارست عمليات إبعاد قسري للمواطنين من أراضيهم وديارهم.

من جهة ثانية بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية بعمان، أمس الأحد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكّد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك، على أن أي إجراء «إسرائيلي» أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

Advertisements

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن جولة شكري ستشمل مدينة رام الله وأنها تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم «الإسرائيلي» لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على صعيد آخر، أحرق مستوطنون أراضي زراعية في جبل صبيح التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي بأن عدداً من مستوطني «تفوح»، أضرموا النار في أراضٍ زراعية في الجبل، ما أدى لاحتراق مساحات زراعية واسعة بالمنطقة، مشيراً إلى أن طواقم الدفاع المدني وصلت للمنطقة لإخماد الحريق. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مسيرة مناهضة للاستيطان فوق الجبل، رفضاً لإقامة مستوطنين ست خيام فوق قمة الجبل قبل أيام.

وشنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مناطق بالخليل ومخيم بلاطة في نابلس، أصيب فيها شابان بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة حيث اشتبكت مع شبان المخيم واعتقلت الشاب وائل حشاش بعد مداهمة منزله.

وتشن قوات الاحتلال على الدوام عمليات احتجاز وتنكيل بحق المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطني ما تسمى مستوطنة «رمات يشاي» المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتجري لهم عمليات تفتيش مهينة.

(وكالات )