شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يؤكد ضرورة تحسين وتطوير العمل الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على ضرورة دعم مسيرة التحسين والتطوير في مجال العمل الأمني، بما يعزز الأمن والأمان لكافة أطياف المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بقاعة شهداء الإمارات، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد مبارك بوسمرة مدير مركز تحليل المعلومات الأمنية بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط.
ورحب اللواء الشامسي بالحضور، وأثنى على مبادرات التواصل المستمرة بين كافة القيادات العامة للشرطة بوزارة الداخلية، بما يحقق الأهداف والخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التي ترمي إلى تعزيز جهود العمل الأمني بشرطة الشارقة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وخلال الاجتماع قدم العقيد مبارك بوسمرة عرضاً توضيحياً حول آلية العمل في حالات الاشتباه بسرقة المنازل.
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