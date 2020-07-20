جونسون يرفض إعادة فرض الحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،أمس الأحد، من أنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي، إلا كحلّ أخير لاحتواء وباء كوفيد-19، مشبهاً ذلك بإجراء «ردع نووي».

واعتبر جونسون، أن الإدارة الحكومية للأزمة الصحية التي واجهت انتقادات، تحسنت.

ويأمل رئيس الوزراء، الذي بدأ برفع العزل تدريجياً، بتجنب اللجوء إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة من جديد على المستوى الوطني. وقال في مقابلة تأتي في الذكرى الأولى لتوليه منصبه: «لا يمكنني التخلي عن هذه الأداة، كما لا يمكنني التخلي عن الردع النووي». وأضاف « بالتأكيد لا أريد استخدامه. ولا أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى».

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وقررت سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة في العاصمة ملبورن، بدءاً من الخميس المقبل، . وأعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز، أن هذا الإجراء سيشمل أكثر من خمسة ملايين شخص . وأضاف أن المخالفين سيعاقبون بغرامة تبلغ 200 دولار أسترالي، (122 يورو).

كما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن وضع الكمامات سيكون إجبارياً بدءاً من اليوم الاثنين، في الأماكن العامة المغلقة، منعاً لعودة انتشار الوباء.

بدورها، حثت السلطات في كتالونيا ما يزيد على 96 ألف شخص، في 3 بلدات ، على البقاء في منازلهم. وتُضاف هذه المناشدة إلى دعوة وجهتها السلطات، يوم الجمعة الماضي، إلى نحو أربعة ملايين شخص في الإقليم، بما في ذلك عاصمته برشلونة، بالبقاء في منازلهم، مع تشديدها إجراءات التعامل مع الأزمة الصحية. (وكالات)