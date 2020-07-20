السوريون ينتخبون برلماناً جديداً رغم العقوبات والأزمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى الناخبون السوريون، أمس الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية، فيما قتل ثلاثة اشخاص واصيب ستة اخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب دوار بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، كما أصيب عشرة أشخاص بانفجار عنيف هز مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية ايضا في تلك المنطقة.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح أمس، لاختيار 250 نائباً في مجلس الشعب (البرلمان).

وتسجل الانتخابات الحالية تراجعاً ملحوظاً في نسبة الإقبال على الترشح؛ إذ بلغ عدد المرشحين 1656 مرشحاً، بينما كان عدد المرشحين في الدور الثاني 11341 مرشحاً.

ويسيطر على المجلس منذ عقود غالبية تمثل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يخوض الانتخابات ضمن ما يعرف بقوائم «الوحدة الوطنية» التي تضم مرشحين تختارهم قيادات الأحزاب التي تشكل «الجبهة الوطنية التقدمية» مع «البعث» ويعد فوزها في الانتخابات محسوماً سلفاً، في حين وصفت المعارضة السورية في خارج البلاد الانتخابات البرلماني بأنها «مسرحية»؛ حيث لا يشارك فيها ملايين السوريين المغتربين واللاجئين ولا المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

Advertisements

ومن جهته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الشعب السوري «مصمم على تحرير أرضه من كل وجود أجنبي غير شرعي وتحريرها من الإرهاب». ووصف المعلم إجراء الانتخابات بأنه «انتصار» و»يوم وطني» وقال إن ذلك الاستحقاق الدستوري يؤكد أن سوريا «مصممة على ممارسة سيادتها الوطنية ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها». وقال إن «هذا الاستحقاق الدستوري يؤكد أن مسيرة الديمقراطية بخير». وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع السوري عام 2011. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ إبريل/ نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدم. وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.

عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.

إلى ذلك، رصد المرصد السوري، مساء امس، انفجار سيارة مفخخة قرب دوار بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين كحصيلة أولية. كما خلف التفجير أضرارا مادية كبيرة في الموقع. كما سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة عسكرية تابعة ل«فيلق الشام» المدعوم من حكومة أنقرة، وذلك على طريق جنديرس في مدينة عفرين، وفق ما ذكر المرصد السوري. وتسبب الانفجار بجرح أكثر من 10 أشخاص، بينهم ثلاثة عسكريين أحدهم «قائد سرية» في الفيلق، بينما البقية مدنيون تصادف وجودهم بالمنطقة لحظة الانفجار.

(وكالات)