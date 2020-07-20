شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال «أمير داعشي» وخلايا متطرفة في دير الزور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس الأحد، إنها اعتقلت «أميراً من داعش» مسؤولاً عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين معه في الريف الشرقي لمدينة دير الزور. وأضافت «قسد» أنها اعتقلت عددا من عناصر خلايا «داعش» في اليوم الثالث من المرحلة الثانية لحملة ردع الإرهاب. وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول «تنظيم داعش»، والقضاء على خلاياه النائمة. وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية» في الرابع من شهر يونيو المرحلة الثانية لحملة «ردع الإرهاب» التي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات. وأفادت وكالة أنباء «هاوار» بأن «قوات الكوماندوس ألقت القبض على الأمير الداعشي في بلدة الشحيل الواقعة شرق مدينة دير الزور». (وكالات)

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