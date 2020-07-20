شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب المتخلف في استطلاعات الرأي يريد قلب الموازين في 100 يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في صيف 2016، عندما كانت حظوظ دونالد ترامب المرشح القادم الى انتخابات الرئاسة، تأتي في ذيل القائمة التنافسية، والوقت ينفد، غير قيادة حملته الانتخابية، وليس أسلوبه الزئبقي. واليوم بعد أربع سنوات، وفي منتصف صيف آخر غير موات في مسيرته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية، يأمل ترامب أن هزة أخرى في قيادة حملته الانتخابية ستمنحه اندفاعة قوية من أقصى الخلف الى الصدارة.

لكن الأمس ليس مثل اليوم، وهناك عوامل عديدة تدخل في الحسبان.

فهل تغيير مدير الحملة براد بارسكيل وتعيين نائبه بيل ستباين مكانه سيحدث فرقاً ويقلب الحسابات.

يبدو أن الحملة لم تستطع أن تفعل شيئاً لتحسين موقف ترامب الذي تراجعت أسهمه بشدة خلف المرشح الديمقراطي المعتدل جو بايدن.

تراجعت شعبية ترامب في استطلاعات الرأي العام الى ما بين37-32% مقابل ارتفاع شعبية بايدن الى 62 -67%، الى جانب عدم رضا الناخبين عن أداء ترامب في إدارة ملف كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق اقتصادي تسبب خلال أربعة أشهر في رفع عدد طالبي إعانات البطالة الى اكثر من 34 مليون امريكي، وطلب شركات عديدة إشهار الإفلاس لحمايتها من مطالبات الدائنين، الى جانب خسائر بالمليارات في قطاعات النقل والطيران والسياحة.

الى جانب حركة الاحتجاجات المنددة بالعنصرية ووحشية الشرطة، وهي الحركة التي وجدت زخماً اضافياً بالاحتجاج على الرموز والأعلام والشخصيات التاريخية التي تمجد حقبة العبودية.

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يقول المحللون -حتى من داخل الحزب الجمهوري- إن العيب ليس في قيادة حملة ترامب وإنما العيب في ترامب نفسه. فهو بأقواله وتصريحاته السياسية النارية والعدوانية، وتبجحه بإنجازات عظيمة يكذبها الواقع، وتهجمه على السلطات العلمية المعتبرة في الولايات المتحدة، وإدلائه ب«خطرفات» تفتقر الى العلم والمنطق والذوق، تسببت كلها في تدني الرضا الشعبي على ادائه في ملف كورونا. وفي استطلاعات رأي على مدى الأسابيع الماضية حظي الدكتور انتوني فاوتشي مدير المركز الأمريكي للحساسية والأمراض الوبائية بثقة الجمهور العام بنسبة 67% باعتباره مرجعاً طبياً وعلمياً يعتد به ويعتمد على أقواله، فيما نال ترامب رضا 32% فقط.

مشكلة ترامب -على سبيل المثال- في ادارة ازمة كورونا، أنه حاول ان يأخذ الملف بيديه، وأن يسيس الجائحة بدلا من ان يترك الأمر كما في سائر الدول الأخرى للسلطات العلمية والطبية المعتمدة. كما انه بقراراته غير المدروسة، وميله الى الاستعراض والحديث عن انجازات غير مسبوقة تسبب في فشل خطة الطوارئ لإدارة الأزمة.

فقبل أن تنضج الأمور وتتواتى الظروف المناسبة للدخول في المرحلة التالية من خطة العودة الى الأحوال الطبيعية بناء على الأرقام والإحصاءات التي يمكن ترجمتها الى اتجاهات موافقة او غير موافقة، أراد ترامب المتعطش لتحقيق اي انتصار يعزز به حملته الانتخابية المتدهورة، القفز الى المراحل الأخرى بشكل مخادع، حتى لو كان على حساب الناس العاديين وطلاب المدارس الذين يريد الزج بهم في المعترك.

بغض النظر عن كل ذلك يقول المحللون إن من يدير حملة ترامب الانتخابية اسم ليس مهماً، فالمدير الحقيقي والعقل المدبر وراء الحملة حقيقة هو صهر الرئيس كبير مستشاريه جاريد كوشنر. فهو زوج ابنته الأثيرة بيانكا، وموضع سره ومحط ثقته. والفشل في ادارة الحملة بالطبع يعود الى المدير الحقيقي وليس الى المدير الصوري في الواجهة.

وقال حلفاء لترامب ان بارسكيل دفع الثمن الذي من المفترض ان يدفعه كوشنر المفتقر الى اي خبرة سياسية، وكل مؤهلاته انه صهر الرئيس الذي يحيط نفسه -كما كان في امبراطوريته العقارية قبل ان يدخل البيت الأبيض-بدائرة من الأقارب والمخلصين.

مشكلة ترامب الثانية انه حول الرئاسة الى منصة للهجوم على خصمه الديمقراطي بايدن والرئيس السابق اوباما.

جازف ترامب كثيرا بشعبيته بناء على حسابات غير دقيقة، عندما نقلته حملته الانتخابية الى نولسا بولاية اوكلاهوما، وتحدث مسبقا عن انتصار هائل بحضور مليون شخص من انصاره. بيد ان حسابات البيدر غير حسابات الدفتر. فقد كانت خيبة امل كبيرة اذ حضر المؤتمر الانتخابي اقل من 7 آلاف من الجمهور.