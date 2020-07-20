شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب عراقية بالتحرك دولياً ضد تركيا بسبب قطعها المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، النائب جمال فاخر، أمس الأحد، الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد تركيا، بسبب قطع المياه على العراق، والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.
وقال فاخر، إن «الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها إلى سد اليسو، ما يعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف»، مشدداً على «أهمية أن يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه في العراق حصراً بيد الرئيس صالح أو رئيس الوزراء الكاظمي، وأن يتم من خلالهما تقديم شكوى اممية ضد تركيا بسبب قطعها المياه ». كما دعا فاخر هيئة رئاسة مجلس النواب إلى «عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية».
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