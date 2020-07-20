يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استؤنفت، أمس الأحد، محاكمة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع بعد توقفها لمدة شهرين وسط احتجاجات متصاعدة على الفساد المنسوب إليه وتعامله مع أزمة «كورونا». ولم يحضر نتنياهو، أول رئيس وزراء «إسرائيلي» يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، الجلسة التي وصفها متحدث باسم الادعاء بأنها ستكون مناقشة فنية، فيما قال وزير الجيش «الإسرائيلي» الأسبق، موشيه بوغي يعالون، إن نتنياهو، يدير «إسرائيل» مثل رئيس العصابة وأننا نعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضاً ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة.

وطالب يعالون، بإقالة نتنياهو، لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية، خاصة أنه قاد «إسرائيل» إلى ثلاث حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل.

ولفت يعالون في حواره المطول مع صحيفة «معاريف»، أمس الأحد، إلى أنه في حال دخول «إسرائيل» في انتخابات برلمانية للكنيست، قريباً، فإن نتنياهو لن يصبح رئيساً للوزراء، بدعوى تحويل الوضع إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية.

يشار إلى أن الآلاف من «الإسرائيليين» قد تظاهروا، احتجاجاً على سياسة نتنياهو، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد، في وقت استخدمت الشرطة «الإسرائيلية» المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجاً على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».