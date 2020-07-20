السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد. وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

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مشيراً إلى رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع، وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية ومبادرة السلام العربية، مرحّباً بالاتصالات الجارية بين حركتي فتح، وحماس، على طريق توحيد الموقف الفلسطيني، وصولاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية

وقال السيسي «لقد أوفدت وزير الخارجية سامح شكري ليؤكد لكم الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين، والاستماع لمواقفكم الحكيمة، وتقديم الدعم الكامل للموقف الفلسطيني». بدوره، أعرب الرئيس عباس عن تقديره الكبير للموقف المصري.