تجارب ضائعة في «كورونا»

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هل أذهلك غياب العمل العربي المشترك في محنة كورونا؟ ما عدا دولة الإمارات، لم يفكّر بلد عربي في عرب أو غير عرب. دعك من تبادل المساعدات، إذا تعذّر البذل من دون رجاء جزاء أو شكور، فلم تقل الدول: ماذا فعل إخواني في هذا البلاء؟ فإن يكونوا أحسنوا عملاً، فسوف أنهج نهجهم، وإن يكونوا أخفقوا، أرشدتهم حتى يوفّقوا. ما هذا التفرّق والتمزّق، والصّاخّة لم تأت بعد؟ «يوم يفرّ المرء من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه» (عبس)، فلماذا يطلق العربي رجليه للريح إذا رأى بلداناً عربية تنتظر الغوث المذلّ من صندوق النصب؟

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ثمة مفارقة معيبة وراء ذلك النكوص، فليت من يقعون فيها يتداركون خيبتهم فيها مستقبلاً. الوباء الذي اجتاح الكوكب، مدرسة في فنون الإدارة والتنظيم، في تطوير الخبرات الطبيّة والتمريضية، في قيادة العمليات الاقتصادية والمالية، في رفع كفاءات المواجهة في الطوارئ. الدول التي تتمتع بقدرات إدارية عالية، راكمت في أقل من عام تجارب ودروساً وعبراً وأساليب تخطيطية، يحتاج حصادها إلى عشرات السنين. الإمارات لم تشهد وباء ولم تواجه جائحة منذ تأسيسها، لكن مخزون الإدارة الفائقة الناجحة، كان كأنه في انتظار الحدث الجلل. لم ير أحد خللاً في مجرى الحياة العامة. تغيّرت حياة الناس، لكن لم يختلّ النظام. الوفرة هي هي، الانضباط هو هو. ربما شعر الكثيرون بكبت الجموح الاستهلاكي، لكن الكلّ تأقلم، إلى أن قيل عودوا إلى سابق عهدكم. في الحالتين لم يحدث انفلات أو سوء استغلال للأوضاع.

ذلك لا يقاس بكنوز الخبرات التي اكتسبتها إدارة الأزمات. الأزمة التالية، لا قدّر الله، سيقال لها: «إن عادت العقرب عدنا لها.. وكانتِ النعل لها حاضرةْ». الآن يطيب المبحث الأصلي: لو كان للدول العربية عمل مشترك، واشتغلوا كخليّة حضارية متطورة في عصر الشبكة العنكبوتية، وكانت الخبرات والتجارب متبادلة على مدار الساعة، في جميع الميادين الصحية من مواجهة الحالات الحرجة ونقص الأجهزة والمعدات، إلى الحلول السليمة الاقتصادية والمالية، إلى تحسب الاختلالات والتجاوزات الأمنية، إلى الأهم وهو الاعتماد على الطاقات الذاتية العربية، والانعتاق من تخلف التشتت والتفتت، لكان العرب غير العرب.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإدمانية: على غرار نزار: «عشرون حرباً يا كتاب الوغى.. ولم نزل في الصفحة الأولى». قد يحتاج العرب إلى عشرين جائحة ليصحوا.

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