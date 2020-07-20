"أنصار الله": التحالف استهدف 3 محافظات بـ 22 غارة جوية

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 15 غارة على محافظة مأرب شمال غربي اليمن، توزعت على منطقة صلب في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، ومنطقة نجد العتق في مديرية صرواح غربي مارب.

وأضافت أن التحالف جدد ضرباته الجوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، حيث نفذ 4 غارات على منطقة الطينة في مديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة، بعد ساعات من شنه 3 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس شمال غربي المحافظة ذاتها.

في السياق، أغار طيران التحالف العربي على محافظة البيضاء (وسط اليمن)، مستهدفا بـ 3 غارات مديرية ناطع شمال البيضاء، وفقا لـ "المسيرة".