وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان. وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء فحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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