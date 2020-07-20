"واس":الملك سلمان يدخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات لوجود التهاب بالمرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .
وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية، صدر اليوم عن الديوان الملكى البيان التالى :
"بيان من الديوان الملكى"
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .
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