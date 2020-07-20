شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع موعد يوم عرفة وبداية عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكمل شهر ذي القعدة عدة الثلاثين يوماً. وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تشير العمليات الحسابية إلى أن عدة شهر ذو القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً

وبحول الله يوم الأربعاء 22 يوليو غرة شهر ذو الحجة وهلاله سيولد بعد مغيب شمس يوم الإثنين 29 ذو القعدة الساعة 8:33 م وحينئذ لا وجود للهلال البته في ذلك اليوم”. وختم د. خالد الزعاق بقوله “وعليه يكون يوم عرفة الخميس وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو”.

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