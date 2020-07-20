شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة فى الإمارات بعد إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة فرحة عارمة لإطلاق مسبار الأمل إلى سطح كوكب المريخ الذي انطلق بعد منتصف الليل، وبذلك يعد أول مسبار عربي إلى خارج كوكب الأرض، وتتركز مهمته إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول.

مسبار الأمل تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، حيث يزن حوالي 1350 كيلوجراما، على متن الصاروخ الياباني "إتش 2-إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة هذا المسبار في كوكب المريخ نحو 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتي تقدر بحوالي 493.5 مليون كيلومتر، ومع إطلاقه تصدر "مسبار الأمل" قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

في إطار ذلك، قال سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، عبر تويتر :"لله الحمد والمنّة.. اللهم ارحم القائد المؤسس.. واحفظ وبارك قيادتنا الاستثنائية.. فبالبناء والإعداد والتمكين والعزيمة.. استطاع أبناء الإمارات اطلاق رحلتهم إلى المريخ.. إنجازٌ مباركٌ للقيادة والوطن والعالم".

من جانبه، قال الإماراتي راشد بن حميد عبر تويتر: "منذ سنوات قال والدانا زايد إن البلاد بحاجة إلى أبنائها لأن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل" واليوم أبناء الوطن يبرهنون أنهم قادرون على صناعة الأفضل ليس لوطنهم فقط بل للعالم أجمع فبسواعد مهندسات ومهندسين إماراتيين ينطلق مسبار الأمل الى المريخ، كل الدعوات بالتوفيق والنجاح".

⁧#الإمارات_لا_شيء_مستحيل⁩

وتزامنا مع انطلاق مسبار الأمل فى رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ، قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين السماء والأرض.

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وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش إتحاد إماراتنا".

من جانبه، قال هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبر تويتر :"اليوم تسجل الإمارات تاريخاً جديداً مجيداً، ومرحلة متجددة من مسيرتها نحو المستقبل، مستذكرين الشيخ زايد والآباء المؤسسين وتضحياتهم الغالية للوصول إلى هذا الإنجاز حيث ترسخ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول وتسخر طاقاتها لخدمة الإنسانية وتطوره".

وأضاف :"نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والإماراتيين والعرب جميعاً بالإطلاق الناجح لمسبار الأمل.. لحظة فارقة لمسيرة الإمارات العلمية والتنموية ولمكانتها المتقدمة في العالم".

وانطلق منذ قليل، مسبار الأمل الاماراتى لاستكشاف المريخ من جزيرة يابانية. وفي يوليو 2014، أعلنت الإدارات عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر، ويقدم "مسبار الأمل" أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة.

يصل المسبار إلى الكوكب الأحمر عام 2021، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة، يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة.

وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة للتنفيذ، وخلال الأعوام الستة الماضية، عمل فريق من المهندسين والباحثين الإماراتيين على تطوير المسبار.