شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلافات أسرية.. زوج يطعن زوجته أمام محل تجارى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرد زوج من مشاعر الإنسانية، حين أقدم على طعن زوجته بجوار أحد المحال التجارية فى محافظة جدة.، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا تم تمريره إلى دوريات الأمن التى باشرت موقع الحادث فى حى الروابي، لتعثر على سيدة ملطخة بالدماء بعد أن تلقت عدة طعنات.

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وأكد شاهد عيان ملاحظته امرأة تسير بينما يلاحقها شخص بيده سكين طعنها عدة طعنات ولاذ بالهرب عبر سيارة خاصة، فيما شرعت الدوريات بمتابعته وخلال وقت وجيز تم القبض عليه، وتسليمه إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أسعفت المصابة وهى بحالة خطيرة للمستشفى.

وأقر الجانى فى اعترافاته الأولية بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، بعد أن تبعها حاملا سكينا مقررا إنهاء خلافهما.