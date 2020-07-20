ظريف وبارزاني يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، اتفاقهما على تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال مباحثات بينهما أعقبها مؤتمر صحفي مشترك في أربيل التي وصلها ظريف مساء الأحد في إطار زيارة رسمية للعراق.

وقال ظريف، في المؤتمر الصحفي: "لدينا علاقات وثيقة جداً مع إقليم كردستان، وكذلك علاقات اقتصادية جيدة جداً مع أربيل وبغداد".

وأضاف: "هناك تعاون وعمل مشترك بيننا وبين العراق يتقدم باستمرار".

من جانبه، قال بارزاني إن "إقليم كردستان يرتبط مع إيران بعلاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وحركة تبادل تجاري واسعة النطاق".

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وأضاف أن "تنمية هذه العلاقات وتوسيع التعاون والشراكة مطلب دائم للإقليم".

والأحد، وصل ظريف إلى بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها قادة البلاد على رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً عن زعماء أحزاب سياسية.

وتركزت مباحثات ظريف على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة ولا سيما الاقتصاد والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون بين البلدين لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وهذه أول زيارة لظريف إلى العراق منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي في مايو/أيار الماضي.



ومن المرتقب أن يجري الكاظمي جولة إقليمية تشمل السعودية وإيران الأسبوع الجاري.

وتسعى حكومة الكاظمي لإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار ولا سيما السعودية وإيران بما يصب في مصلحة بغداد ويساعدها في تخطي الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

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