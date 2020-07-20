قادة العراق يبحثون جولة الكاظمي الإقليمية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

عقدت الرئاسات الثلاث في العراق، الأحد، اجتماعا لبحث جولة مرتقبة لرئيس الوزارء مصطفى الكاظمي، تشمل السعودية وإيران.

وترأس الرئيس برهم صالح الاجتماع الذي عقد في قصر السلام ببغداد، بمشاركة الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الاجتماع "تدارس مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد ومواصلة الحرب على الإرهاب واجتثاث الفساد".

وقدم الكاظمي خلال الاجتماع برنامج جولته الإقليمية المرتقبة للسعودية وإيران، بما "يسهم في خلق بيئة إقليمية قائمة على حسن التفاهم ومراعاة السيادة الوطنية".

كما بحث "السبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة المواطنين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والإمكانات".

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ويعاني العراق من أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط الذي تغطي إيراداته المالية نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

وناقش الاجتماع "ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تهيئة إمكانات الانتخابات المبكرة وتحديد موعد إجرائها".

وتم في الاجتماع أيضاً تناول العلاقة ما بين الحكومة وحكومة إقليم كردستان شمالي البلاد.

ولم تعلن الحكومة العراقية موعداً للجولة الإقليمية للكاظمي، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنها ستبدأ الإثنين من السعودية ومنها سيغادر الكاظمي إلى إيران في اليوم التالي.

وكان الكاظمي تعهد بإجراء انتخابات مبكرة إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، إلا أن مشروع القانون الجديد لا يزال عالقاً في البرلمان منذ أشهر بسبب خلافات على بعض بنوده.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، أجرت بغداد وأربيل ثلاث جولات من المباحثات بشأن الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة وعلى رأسها إدارة الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.‎

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