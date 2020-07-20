إسرائيل تقمع وقفة منددة بتجريف مقبرة إسلامية في يافا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيو الداخل)، الأحد، إثر قمع الشرطة في يافا؛ وقفة منددة بتجريف بلدية تل أبيب مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مئات الفلسطينيين تظاهروا رفضا لاستمرار بلدية يافا بتجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية اعتبرت التظاهرة "غير قانونية".

Advertisements

ووفق الصحيفة، قمعت الشرطة المسيرة حيث اعتقلت 4 فلسطينيين، فيما أصيب آخرون (لم تحدد عددهم) جراء الاعتداء عليهم بالأيدي والهروات، وتعرض بعضهم للغاز المسيل للدموع.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالاعتداء على مقبرة الإسعاف مرددين "الله أكبر".

وتقع مقبرة الإسعاف شمالي مدينة يافا، ويعود عمرها إلى مئات السنين.

وتخطط بلدية تل أبيب لبناء مركز للمشردين مكان المقبرة، لكن محكمة إسرائيلية أوقفت في يونيو/حزيران الماضي، تجريف البلدية للمقبرة، إلا أن المواطنيين الفلسطينيين يطالبون بإلغاء مشروع إقامة مبنى على أرض المقبرة نهائيا، وخرجوا بتظاهرات عديدة تأكيدا لذلك.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.