"الإفتاء الليبية" تشيد بإعادة "آيا صوفيا" مسجدا

طرابلس/ الخليج 365

هنأت دار الإفتاء الليبية الأمة الإسلامية والشعب التركي، ورئيسه رجب طيب أردوغان بقرار إعادة مبنى "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول إلى مسجد، و"استغربت" شن جهات دينية رسمية في بلاد المسلمين "حملة مغرضة" ضد "قرار سيادي تركي".

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وقالت دار الإفتاء الليبية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنها "تهنّئُ الأمةَ الإسلاميةَ عامةً، والشعبَ التركيّ بخاصةٍ، وعلى رأسهِ رئيسُ الجمهورية التركيةِ السيد رجب طيب أردوغان، بالحدثِ التاريخيِّ المجيدِ، الذي عادَ فيه الأذانُ إلى مسجدِ (آيا صوفيا)، بعد أنْ تحولَ إلى متحفٍ لا يُذكَر فيه اسمُ الله، لِستٍّ وثمانين سنة"، بحسب صفحة الدار على "فيسبوك"، السبت.

وأضافت: "تحويلُ المساجدِ إلى متاحف وتعطيلها لا يحلُّ، فالمساجدُ بيوتُ الله، أمرَ اللهُ أن يذكرَ فيها اسمُه، قال الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)[النور:36]، والمسجدُ وقفٌ لله تعالَى على الدوامِ، لا يجوزُ تغييرهُ ولا تبديلهُ، بل يجبُ أن يبقَى مسجدًا، وتقام فيه الجُمَع والجماعاتُ".

وتابعت أنها تشارك المسلمين "فرحتَهم بهذا القرارِ الشجاعِ المُسدَّد الموفقِ مِن الرئاسةِ التركيةِ- الذي جاءَ احترامًا لحكمٍ قضائيّ مِن المحاكمِ التركيةِ، ردّ حقّ وقف القائدِ العظيم السلطان العثمانيّ محمد الفاتح رحمه الله إلى أصحابهِ، وأعادَ الأمر إلى نصابه".

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وقالت دار الإفتاء الليبية إنها "تستغربُ وتعجبُ منَ الحملةِ المغرضةِ ضدّ هذا القرار، الذي هو قرارٌ سياديّ في أمرٍ تركيّ بحت، تستغرب صدورَها مِن بعضِ الجهاتِ الدينية الرسميةِ في بلاد المسلمين، بكلامٍ تعلمُ هي قبلَ غيرها، أنّه من قول الزورِ، مُجافٍ للحقّ، لا يُرضي الله".

وشددت على أن هذا الكلام "لا يعدُو أن يكونَ لإرضاءِ بعضِ الحكامِ الظَّلَمة، من محلّيّينَ ودوليينَ، يكلمونَ به ولو كان ثمنُه تخريبَ المساجدِ، وإسكاتَ صوتِ المؤذنينَ، ومنعَ أنْ يذكرَ فيها اسمُ اللهِ".

وختمت بيانها بأن دعت الله "أن يتمّ نعمته على الأمةِ الإسلاميةِ، بتحريرِ المسجدِ الأقصَى مِن أيدِي الصهاينةِ الغاصبينَ".

و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، وأحد أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ويقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تم تحويله إلى متحف.

وبداية من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري، ستعود إقامة الصلوت الخمس يوميا بشكل منتظم في المسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.