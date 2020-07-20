تبون يدعو إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى التعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية عقب مباحثات أجراها تبون مع الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا "التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام".

وجدد تبون "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي للأزمة الليبية".

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وقال إن ذلك هو "السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

من جهتها، قالت المبعوثة الأممية للتلفزيون الرسمي الجزائري بعد انتهاء اللقاء إنه بات ضروريا إيجاد الحلول لهذه الأزمة وترك الليبيين يقررون مصيرهم في مسار سياسي لحل الأزمة.



وقبل أيام، جدد الرئيس الجزائري في تصريحات إعلامية عرض بلاده لاستقبال جلسات للحوار بين الفرقاء الليبيين؛ لاستئناف العملية السياسية في البلاد.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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