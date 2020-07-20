فصائل فلسطينية تدين تصريحات "باسيل" حول اللاجئين بلبنان

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أدانت فصائل فلسطينية، الأحد، تصريحات لرئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، اعتبر فيها أن وجود اللاجئين الفلسطينيين يؤثر على تحقيق بلاده لمبدأ "الحياد".

ودعا تحالف القوى الفلسطينية في لبنان (يضم غالبية الفصائل الفلسطينية)، في بيان، إلى "التصدي لكافة الحملات الإعلامية المغرضة التي تفوح منها رائحة العنصرية والحقد والكراهية".

وشدد على رفضه المطلق للمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين وإسرائيل التي احتلت الأرض الفلسطينية والعربية.

وأكّد التحالف تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

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والأحد، صرح باسيل بعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في قرية الديمان (شمال)، بأن "مبدأ حياد لبنان يمكن أن ينجح إذا اعترفت الدول المجاورة به وطبقته من خلال إخراج عناصر الخارج المتفجرة في الداخل".

وأشار باسيل إلى أنه من بين عناصر الخارج المتفجرة، الوجود الفلسطيني في لبنان، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" يرد على تصريحات سابقة للبطريرك الراعي، طالب فيها بتحقيق مبدأ "حياد لبنان"، واعتبر أن "هيمنة حزب الله على الحكومة في البلاد، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي".

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