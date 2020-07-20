العراق.. وفاة آخر وزير دفاع بنظام صدام حسين

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال مسؤول طبي محلي في العراق إن سلطان هاشم، آخر وزير دفاع في النظام السابق بقيادة صدام حسين (1979: 2003)، توفى مساء الأحد في سجن الحوت بمدينة الناصرية (جنوب)، جراء تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 75عاما.

وأضاف جاسم السعدي، وهو مساعد طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار (جنوب)، للأناضول، أن "وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم، توفى مساء اليوم، إثر تفاقم حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن الحوت".

وأضاف السعدي: "هاشم يعاني، منذ سنوات، من أمراض مزمنة عديدة".

وهاشم مواليد 1945، وهو آخر وزير دفاع في نظام الراحل صدام من 1995 وحتى 2003، حين غزت قوات دولية، بقيادة واشنطن، العراق.

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وكان هاشم ضمن 55 شخصية على لائحة المطلوبين للقوات الأمريكية، وسّلم نفسه بعد الاجتياح العسكري الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام، عام 2003.

وحُكم عليه، في 2017، بالإعدام شنقا، لإدانته بقمع الكرد في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الحكم لم يُنفذ، من دون سبب معلن من جانب السلطات.

وشارك هاشم كقائد عسكري في الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانييات القرن الماضي، وحربي الخليج الأولى والثانية.

وترأس الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف الدولي، عام 1991، بعد غزو الجيش العراقي للكويت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.