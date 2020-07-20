ريال مدريد يلقي بليجانيس في الدرجة الثانية

اختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بالتعادل خارج قواعده مع ليجانيس (2-2)، يوم أمس الأحد، لحساب الجولة الـ38.

هدفا الريال جاءا عن طريق سيرجيو راموس وماركو أسينسيو، في الدقيقتين 9 و52، بينما أحرز بريان جيل وروجير أسالي هدفي ليجانيس، في الدقيقتين 46 و78.

بهذه النتيجة، أنهى الريال البطل موسمه برصيد 87 نقطة، بينما هبط ليجانيس للدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الـ18 برصيد 36 نقطة.