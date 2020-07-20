تشيلسي ينتقم من يونايتد ويبلغ نهائي كأس الاتحاد

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فاز تشيلسي على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ليتأهل الفريق اللندني لمواجهة جاره آرسنال في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل ثلاثية تشيلسي أوليفيه جيرو وميسون مونت وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه بالدقائق 45+11 و46 و74، بينما أحرز برونو فرنانديز الهدف الوحيد للمانيو من ركلة جزاء في الدقيقة 85.
رد تشيلسي بهذا الفوز والتأهل اعتباره، وكسر عقدة مانشستر يونايتد الذي هزمه في 3 مناسبات هذا الموسم، خلال مباراتي الدوري، وأطاح به من دور الـ16 لكأس الرابطة.
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