شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تحدد 7 خدمات يمكن تفويض آخرين لإنجازها عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر “أبشر” لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.