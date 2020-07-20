عضو مجلس السيادة: الجيش السوداني يحمي الحدود مع ليبيا

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قوله إن "ما يحدث في ليبيا مؤسف للغاية وأن تأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار".
مضيفا: "على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت الليبية، فإن تحول السودان الى مأوى لعناصر التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم "داعش" والقاعدة الإرهابيين، هو أحد التداعيات المحتملة للاقتتال في ليبيا".
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وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أن السودان لن يخوض حربا في ليبيا أبدا، مضيفا: "الصراع له تأثير عميق جدا حاضرا ومستقبلا والحكومة تتابع وترصد الخطر الكامن في هذا الصراع عسكريا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا والجيش قادر على حماية حدودنا الغربية مع ليبيا".
وأكد العطا أن "الخرطوم لم ولن تكون مصدرا للمرتزقة، نحن شعب ذو تاريخ وحضارة وقيم وجيش عريق من جينات هذا الشعب".
وقال: المرتزقة الآن في ليبيا من شتى بقاع العالم بصورة رسمية للبعض وبمجهودات فردية للبعض الآخر، وفي حال وجد عدد من السودانيين غرر بهم، لا يقدح في أصالة هذا الشعب.
وشدد على أن "السودان لن يخوض حربا في ليبيا حتّى لو كان الأمر لإسناد مجهود عربي أو أفريقي أو عالمي، لن نخوض ذلك أبدا".
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