مصر تسجل أكبر تراجع في معدل إصابات كورونا منذ شهرين

وكانت وزارة الصحة سجلت 698 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة أمس.
ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و 4302 حالة وفاة.
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