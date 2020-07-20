مصر... حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل عيد الأضحى

وبحسب موقع "مصراوي"، قال حجازي إن نتيجة الثانوية العامة لن تظهر قبل عيد الأضحى المبارك، موضحا أن فترة العيد ستكون إجازة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عقب عودة المصححين ومقدري الدرجات من إجازة عيد الأضحى، سيتم استئناف ما تبقى من إتمام عملية التصحيح وتجميع الدرجات، ومن ثم تحديد موعد إعلان النتيجة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو/ حزيران الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 21 يوليو/ تموز الجاري.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة 667 ألفا و315 طالبا وطالبة وعدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.