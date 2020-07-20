شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى البحرين أن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي بلغ عددها 8417 فى يوم 19 يوليو، أظهرت تسجيل 418 إصابة جديدة بالفيروس منها 201 حالة لعمالة وافدة، و207 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت الصحة البحرينية، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أنه تم تسجيل 607 حالات شفاء جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 32372، وفيما تم تسجيل حالتى وفاة بالفيروس.

وأشارت وزارة الصحة فى البحرين إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 46 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحى تلقى العلاج بلغت 70 حالة، فى حين أن 3878 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3924 حالة قائمة.