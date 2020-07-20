شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا مساعى استئناف عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الجانبين بحثا التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائرى جدد بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت الداعى إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسى باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية