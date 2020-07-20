شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين رئيسا جديدا لأركان القوات البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعيين اللواء أحسن مساهل رئيسًا لأركان القوات البرية، خلفًا للواء عمر تلمساني. جاء ذلك بموجب قرار أصدره الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم. يذكر أن اللواء عمر تلمساني قد عين قائدًا للناحية العسكرية الرابعة خلفًا للواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الجاري.

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