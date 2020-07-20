شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: نصف الشعب مهدد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المسئول عن الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان الجزائرية، يوسف ترفاني، إن الجزائر أمام وضعين، إما إصابة نصف الشعب بهذا الفيروس ثم العد التنازلي، وإما الرضوخ للعزل التام للحد من انتشاره، وكشف أن العديد من المناطق مرشحة للانتقال من الخانة البرتقالية إلى الخانة الحمراء.

وعبر ترفاني في حديثه لصحيفة الشروق الجزائرية، اليوم الأحد، عن قلقه بعد الارتفاع الكبير لانتشار الفيروس في عدد من الولايات الجزائرية مثل الجزائر العاصمة، سطيف، البليدة، بسكرة وهران، تيبازة والوادي وغيرها من الولايات التي يتسارع فيها المرض بشكل كبير جدا، مؤكدا أنه مع استمرار الوضع الحالي فإن الجزائر ستنتقل من الخانة البرتقالية إلى الحمراء، وسيتجاوز عدد الإصابات اليومية خلال الأسبوع المقبل عتبة 1000 حالة يوميا، وهو مؤشر سلبي لابد من إيجاد حلا سريعا له.

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وأرجع أسباب ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة والتي تجاوزت 600 حالة يوميا، إلى الاستهتار واللامبالاة من طرف المواطنين الذين لا يطبقون إجراءات الوقاية من جهة والاحتكاك داخل الأسواق والمساحات التجارية، الأسواق.