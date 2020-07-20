وزيرا خارجية موريتانيا والصين يؤكدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونظيره الصيني وانج يي عن مستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر خدمة للبلدين.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أثنى الوزيران في رسائل تهنئة متبادلة بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا والصين، بالعمل المسؤول والمتواصل من أجل إرساء علاقات صداقة مبنية على أسس صلبة تطبعها المحبة والاحترام المتبادل.
وأكد وزير الخارجية الصيني استعداده الكامل لبذل جهود مشتركة مع نظيره الموريتاني لمواصلة تعميق التواصل والتعاون بين البلدين، مضيفاً انه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترسخت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار.
ولفت النظر إلى أن التعاون الثنائي حقق نتائج مثمرة في المجالات كافة، مما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين الصيني والموريتاني.
وتناول الوزير الموريتاني من جهته، التطور الثابت لعلاقات الصداقة والتعاون القائم بين بلاده والصين، مشيرًا إلى الدعم الصيني المتواصل لبلاده من خلال الجهود الكبيرة المتمثلة في مختلف المجالات.
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