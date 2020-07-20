اخبار الخليج

وزيرا خارجية موريتانيا والصين يؤكدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية موريتانيا والصين يؤكدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونظيره الصيني وانج يي عن مستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر خدمة للبلدين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، أثنى الوزيران في رسائل تهنئة متبادلة بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا والصين، بالعمل المسؤول والمتواصل من أجل إرساء علاقات صداقة مبنية على أسس صلبة تطبعها المحبة والاحترام المتبادل.

Advertisements

وأكد وزير الخارجية الصيني استعداده الكامل لبذل جهود مشتركة مع نظيره الموريتاني لمواصلة تعميق التواصل والتعاون بين البلدين، مضيفاً انه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترسخت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار.

ولفت النظر إلى أن التعاون الثنائي حقق نتائج مثمرة في المجالات كافة، مما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين الصيني والموريتاني.

وتناول الوزير الموريتاني من جهته، التطور الثابت لعلاقات الصداقة والتعاون القائم بين بلاده والصين، مشيرًا إلى الدعم الصيني المتواصل لبلاده من خلال الجهود الكبيرة المتمثلة في مختلف المجالات.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية موريتانيا والصين يؤكدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا