شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن لـ"الخليج 365": نعول على دور الدبلوماسية المصرية في نزع فتيل أزمة"صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك في تصريحات لليوم السابع، أن اليمن يعول على دور الدبلوماسية المصرية في نزع فتيل أزمة الناقلة النفطية صافر التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى اليمنى فى البحر الأحمر ولم يجرى لها صيانة منذ أكثر من خمس سنوات، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط.

وأوضح، أن التهديد الذى تمثله هذه الناقلة على مياه البحر الأحمر كان موضع اهتمام في المباحثات التي جرت اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، مشيرا إلى وجود إجماع دولى على خطورة هذه لناقلة وضرورة الضغط على الحوثيين للسماح بإجراء الصيانة اللازمة لها. وأكد أن هناك حلولا للأزمة قريبا .

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ومن جهة أخرى بحث الجانبان المصرى واليمنى ترتيبات عودة نشاط واجتماعات اللجنة المصرية اليمينة العليا المشتركة والتي لها دور هام وبارز ،وهى من أعلى اللجان وتوقفت لفترة طويلة ولها دور مهم واستعادة هذا الدور أمر بالغ الأهمية.

أضاف معين، في تصريحات خاصة لليوم السابع، اللقاء الموسع الذى جمعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى تناول العديد من الملفات من بينها التأكيد على موقف اليمن الداعم لمصر في الأزمة الليبية وملف سد النهضة

وأكد الدكتور معين، أن المباحثات تناولت أيضا التحديات السياسية في الملف اليمنى واتفاق الرياض ، ووجهات النظر للجانبين المصرى واليمنى في الملفات المهمة بالنسبة للبلدين والأمن القومى المائى والعربى وأمن البحر الأحمر، وأهمية الاستفادة من استعراض تجربة مصر ف الإصلاح الإدارى والجانب نب الاقتصادى وكثير من المجالات التي سيكون فيها تعاون مشترك مستقبلا ونقل خبرات مصر وبروتوكولات تعاون مشترك بين البلدين منها في مجالات الطاقة والصحة وغيرها.