شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: التعجيل بالحل السياسى السبيل الوحيد لوقف الدماء فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إن هناك ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف الدماء في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إلى التحدث بصوت واحد والعمل معا كأوربيين «حتى لا يتم تقرير مستقبل ليبيا في أنقرة أو في موسكو»، وفق تعبيره.

وأشار لورديان - وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية - إلى عمل بلاده مع ألمانيا على مبادرات مشتركة فيما يخص الملف الليبي، إذ تتولى برلين الرئاسة الأوروبية في الوقت الحالي، قائلا «نحن ملتزمون بضمان أن تتحدث ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بصوت واحد، حيث نعمل معا كأوروبيين حتى لا يتم تقرير مستقبل ليبيا سواء في أنقرة أو في موسكو».

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وأوضح أن هذا التقارب الأوروبي حاسم، ولاسيما مع عدم الالتزام باتفاق برلين في يناير، الذي دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا»، لافتا إلى مساعيهم لجعل اللاعبين يحترمون اتفاق التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، متوعدا بفرض عقوبات محتملة ضد كل من ينتهكونه علنا اليوم.