شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن لـ"الخليج 365": بحثنا مع الجانب المصرى ترتيبات عودة اجتماعات اللجنة المصرية اليمنية العليا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، أنه بحث مع الجانب المصرى ترتيبات عودة نشاط واجتماعات اللجنة المصرية اليمينة العليا المشتركة والتي لها دور هام وبارز ، وهى من أعلى اللجان وتوقفت لفترة طويلة ولها دور مهم واستعادة هذا الدور أمر بالغ الأهمية.

أضاف معين، في تصريحات خاصة لليوم السابع،أن اللقاء الموسع الذى جمعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى تناول العديد من الملفات من بينها التأكيد على موقف اليمن الداعم لمصر في الأزمة الليبية وملف سد النهضة، موضحا أن جلسة المباحثات الثنائية تطرقت لاتفاق الرياض.

وأكد الدكتور معين، أن المباحثات تناولت أيضا التحديات السياسية في الملف اليمنى واتفاق الرياض ، ووجهات النظر للجانبين المصرى واليمنى في الملفات المهمة بالنسبة للبلدين والأمن القومى المائى والعربى وأمن البحر الأحمر، وأهمية الاستفادة من استعراض تجربة مصر ف الإصلاح الإدارى والجانب نب الاقتصادى وكثير من المجالات التي سيكون فيها تعاون مشترك مستقبلا ونقل خبرات مصر وبروتوكولات تعاون مشترك بين البلدين منها في مجالات الطاقة والصحة وغيرها .

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ووصل رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك ، القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام ، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، الذي كان في استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

يتضمن برنامج رئيس الوزراء اليمني لقاء موسعاً مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة والقضايا المطروحة على الساحة اليمينة ، كما يلتقى معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالإضافة إلى الإطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن ، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمني بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة .