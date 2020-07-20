شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تنفي وصول ما يسمى باللقاح الصيني الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، وصول ما يسمى باللقاح الصيني الإماراتي إلى العراق في سبتمبر المقبل.

وذكر بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تعلن عن استغرابها للتصريحات التي صدرت من بعض الأخوة الأطباء من خلال القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي بأن ما يسمى اللقاح الصيني الإماراتي سيصل إلى العراق في بداية شهر سبتمبر القادم ".

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وأكدت الوزارة بحسب البيان، أنه "لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلا. أما بالنسبة للقاح كوفيد فإن وزارة الصحة استبقت الإحداث وأرسلت رسالة إلى التحالف العالمي للتحصين واللقاحات ( Gavi) تخبره برغبتها بالانضمام إلى الدول الراغبة بالحصول على اللقاح فور إنتاجه".

وإضاف، أن "التحالف رحب بانضمام العراق وهو يراقب الآن أي عملية تصنيع للقاح من قبل الشركات وسيتم تجهيز العراق باللقاح فور انتهاء كل مراحل التجارب والوصول إلى تصنيع اللقاح الفعال الآمن".

وأشار إلى أن "التحالف يضم المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والبنك الدولي وكثيرا من الدول".